Cyclisme - Nibali, Sagan ou Almeida : 5 transferts marquants en vue de la saison 2022

Les contrats des grands leaders (Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic, Egan Bernal, Wout van Aert, Mathieu Van der Poel, etc.) sont verrouillés pour plusieurs années mais l'intersaison cycliste a été animée par plusieurs transferts notables. Petit tour d'horizon.

. Joao Almeida (Portugal, 23 ans) : de Deceuninck à UAE

Le Portugais, rouleur et aussi grimpeur, représente un renfort majeur pour l'équipe du double vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar. Quatrième du Giro 2020, il s'est engagé sur une longue durée, cinq saisons, tout en sachant qu'en 2022, Almeida sera tourné vers le Giro et non le Tour.

Cette année, la formation émiratie a perdu le Norvégien Alexander Kristoff, parti chez Intermarché. Mais elle s'est sensiblement renforcée: l'Espagnol Marc Soler (Movistar) et le Néo-Zélandais George Bennett (Jumbo) aideront Pogacar dans le Tour, l'Allemand Pascal Ackermann (Bora) et le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck) auront leur chance pendant l'année dans les sprints.

. Peter Sagan (Slovaquie, 32 ans) : de Bora à TotalEnergies

Changement de cap pour la rockstar du peloton: le triple champion du monde (2015, 2016 et 2017) a rejoint une équipe française, quitte à évoluer en deuxième division. Sans conséquence toutefois sur le programme, puisque Sagan a prévu de participer à la plupart des classiques à sa convenance avant le Tour de France.

En partance d'un groupe qui s'est renouvelé en profondeur (arrivées de S. Bennett, Higuita, Hindley, Uijtdebroeks, Vlasov), le Slovaque espère résister à la déferlante de la vague qui porte au plus haut une génération plus jeune (van Aert, Van der Poel, Pidcock). Avec, pour ambition ultime, de gagner en mars Milan-Sanremo, la grande classique qui s'est toujours refusée à lui, même dans ses meilleures années.