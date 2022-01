Interrogé par le quotidien L’Équipe avant le début de la nouvelle saison de cyclisme, Marc Madiot confirme les ambitions des coureurs Groupama-FDJ qui visent, notamment, le podium sur le Tour de France. Dans son style, et via une comparaison assez étonnante, le manager français a secoué son cocotier.

Après une saison 2021 compliquée, la formation cycliste française Groupama-FDJ espère faire mieux cette année. Et le premier à remobiliser les troupes c’est, sans surprise, le patron de l’équipe, Marc Madiot.

Lors du dernier exercice, Thibaut Pinot et Arnaud Démare ont déçu et finalement, seul David Gaudu (3 victoires en 2021, 11ème du Tour de France, 3ème de Liège-Bastogne-Liège, 7ème à la Flèche Wallonne et à l’Amstel) a répondu aux attentes. Pendant l’intersaison, Marc Madiot et l’équipe Groupama-FDJ ont donc analysé et introspecté. "Je pense qu’on n’a pas bien géré notre récupération entre 2020 et 2021, on a été bancals, on n’a pas fait les stages comme d’habitude, on n’a jamais pu réunir toute l’équipe. En 2021, on a été en décalage, il manquait toujours quelque chose. Et le seul qui s’en est plutôt bien sorti sur la globalité, c’est David Gaudu. Mais ça a été masqué par l’absence de Thibaut Pinot et une saison moins pointue que la précédente pour Arnaud Démare. Dès la sortie du Tour de France, j’ai pensé que c’était l’heure de faire un check-up général. On a pris beaucoup de temps, coureurs, encadrement, pour passer au peigne fin la vie et le fonctionnement de l’équipe. Il y a eu des coupes, des gens qui ne sont plus là, des choix ont été faits et on s’est remis dans une autre dynamique. Et là, en décembre, on a réalisé un premier stage hivernal qui a été très bon. On s’est ressourcés tous ensemble", détaille Marc Madiot dans une interview accordée au journal français L’Équipe.