Alexey Lutsenko a remporté la première édition de la Clásica Jaén, disputée en Andalousie (Espagne). Le coureur kazakh de l’équipe Astana était le plus costaud sur un parcours très exigeant avec une quarantaine de kilomètres en mode gravel, sur des chemins de terre non asphaltés. Lutsenko a devancé le duo belge Tim Wellens (2ème) et Loïc Vliegen (3ème).

La Clásica Jaén est une nouveauté au calendrier UCI. Cette course organisée en Andalousie s’est grandement inspirée des Strade Bianche pour proposer un parcours en partie fait de chemins de terre à travers des champs d'oliviers. Une quarantaine de kilomètres non asphaltés sur un total de 190 km. Un parcours également très vallonné avec plus de 3.000 mètres de dénivelé et quatre 'montagnes russes' dans les 80 derniers kilomètres.

Sur ce circuit très exigeant, Alexey Lutsenko a rapidement fait comprendre qu’il était le plus fort. À la faveur d’un secteur de terre en montée, le coureur Astana s’est isolé en tête à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. Après un impressionnant numéro en solo, Lutsenko, qui disputait sa première course de la saison, a franchi la ligne d’arrivée en solitaire.