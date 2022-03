Cyclisme : les équipes russes exclues des courses UCI jusqu’à nouvel ordre

Au tour du monde du cyclisme de suivre les recommandations du Comité Olympique international : toutes les équipes cyclistes russes sont exclues des courses à venue jusqu’à nouvel ordre. Cela concerne donc notamment Gazprom/RusVelo.

"Les équipes nationales et/ou sélections nationales russes et bélarusses ne sont pas autorisées à participer, avec effet immédiat, à toutes épreuves du Calendrier International UCI" et le statut d'équipe UCI, indispensable pour participer aux épreuves, a été retiré à six équipes professionnelles dont Gazprom/RusVelo, selon le communiqué de l'organisation. Les coureurs russes ou bélarusses qui sont employés par des équipes d'autres pays pourront en revanche continuer de concourir.