Cyclisme : la première belge d’Alaphilippe et Evenepoel sur la Flèche Brabançonne (Direct vidéo à 15h10)

Coincée entre l’Amstel et Roubaix cette année, la Flèche Brabançonne ne joue pas son rôle de pivot habituel entre les flandriennes et les ardennaises. La faute aux élections présidentielles françaises qui ont bousculé le calendrier cycliste. La semi-classique belge reste un rendez-vous attendu à l’approche des courses wallonnes. Pour Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe, ce sera le premier test sur le sol belge en 2022 avant la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

Leur collaboration a plutôt bien fonctionné au Tour du Pays basque. En Espagne, le jeune Remco a joué les poissons-pilotes pour le champion du monde. Julian Alaphilippe a d’ailleurs décroché son 1er succès de la saison lors de la 2ème étape. Le Belge a lui joué la gagne pour le classement final, échouant au pied du podium à l’issue de la dernière étape. Les 2 hommes de l’équipe Quick Step vont maintenant s’allier pour tenter de briller sur les classiques ardennaises.

Au départ de Leuven, le peloton réalisera une boucle de 205 km sur les routes brabançonnes pour rejoindre l’arrivée à Overijse. 25 difficultés répertoriées et quelques pavés. Ceux de la Moskesstraat rappelleront des bons souvenirs à Alaphilippe qui a remporté son 2ème titre mondial sur un tracé qui emprunte les routes de la Flèche Brabançonne. Le Français pourra aussi compter sur le soutien de Mauri Vansevenant, autre atout du wolfpack qui court toujours derrière un grand succès dans cette campagne des classiques.

Dossard numéro 1 au départ ? Tom Pidcock ! Le Britannique est le tenant du titre. Vainqueur de l’épreuve l’an dernier devant Wout van Aert. Le Belge qui est absent cette année comme toute son équipe Jumbo – Visma. 11ème de l’Amstel dimanche dernier, Tom Pidcock sera épaulé par Michal Kwiatkowski dans la formation Ineos. Le Polonais vient de gagner la classique néerlandaise pour quelques millimètres devant Benoit Cosnefroy.

Le Français est aussi présent au départ. Avec sa condition actuelle, le leader de l’équipe AG2R fait clairement partie des favoris. Autre coureur de l’Hexagone à tenir à l’œil, Warren Barguil. Le Breton a gagné le Grand Prix Miguel Indurain début avril.

Matthews, Hirschi, Trentin et Fuglsang peuvent aussi dynamiter la course et inscrire leur nom au palmarès.

Coté belge, la formation Lotto – Soudal s’aligne avec un solide trio Philippe Gilbert, Victor Campenaerts et Tim Wellens.

Et puis, dans l’équipe Bahrain – Victorious, Dylan Teuns monte en puissance. 6ème du Tour des Flandres, 10ème de l’Amstel Gold Race, le Belge a les jambes pour poursuivre sur sa lancée et décrocher un beau résultat à la Flèche Brabançonne.