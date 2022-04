Cyclisme : La domination néerlandaise contestée par l’Italie, réaction attendue à l’Amstel ?

Sur les courses d’un échelon inférieur, (Women elite) les Néerlandaises sont, pour le coup, au-dessus des Italiennes en termes de victoires : dix contre sept.



Si on regarde plus loin dans les classements (World Tour et Women Elite), les Italiennes ont accumulé plus de places d’honneur avec 15 podiums contre huit pour les Néerlandaises. Au niveau des tops 10, la différence est encore plus nette. On dénombre 30 tops 10 pour les Transalpines contre 20 pour les Néerlandaises.

De manière générale, cela donne donc une petite victoire de plus pour les Pays-Bas mais un plus grand nombre de podiums et de top 10 pour les Italiennes, bien décidées à briser l’hégémonie néerlandaise.

Ce combat entre les deux pays se voit également au classement de World Tour avec quatre tops 10 pour les deux mais la solide première place de la championne du monde Balsamo.

Sur les routes de l’Amstel, les Néerlandaises auront à cœur de montrer que la remise en cause de leur domination n’est que temporaire. Chez elles, elles s’appuieront sur des statistiques très solides pour prétendre à la victoire : cinq victoires en sept éditions avec deux triplés dont l’année dernière. Sur leur terrain, elles feront tout pour montrer qui domine le peloton mondial. Attention tout de même à ne pas se faire surprendre.