Cyclisme : La Belgique mise sur Tim Merlier aux championnats d'Europe

Julie Van de Velde, Sanne Cant, Alana Castrique, la championne de Belgique Kim de Baat, Valérie Demey, Lonne Meertens et Jesse Vandenbulcke seront là pour l'entourer. La course en ligne aura lieu le dimanche 21 août en clôture de ces championnats d'Europe.

Là aussi, une arrivée au sprint est fort probable avec en favorite Lorena Wiebes. La Néerlandaise a démontré toute sa puissance dans le Tour de France Femmes le mois dernier.

La course en ligne Hommes sera à suivre sur Tipik et Auvio ce dimanche à partir de 10h15.