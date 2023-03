Cyclisme : la 1ère étape de Tirreno-Adriatico, un CLM de 11,5 km, la rentrée de Wout van Aert (Direct commenté 12H50)

Wout van Aert et Primoz Roglic lancent leur saison ce lundi en Italie sur Tirreno-Adriatico, où ils sont nombreux à vouloir briller lors des sept étapes aux profils variés, en l'absence du vainqueur des deux dernières éditions, Tadej Pogacar. "Pog" et Jonas Vingegaard, premier et deuxième l'an dernier de la "Course des deux mers" en préambule à leur bataille homérique lors du Tour de France (remporté par le Danois), poursuivent leur mano a mano sur Paris-Nice cette année.

L'affiche de la course italienne - 58e édition - reliant la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique n'en reste pas moins alléchante, et sans doute plus ouverte. Les plus scrutés seront notamment Wout Van Aert, pour son retour sur route un mois après les Mondiaux de cyclo-cross, et Primoz Roglic, pour ses premiers coups de pédales en 2023. Le Belge de 28 ans, deuxième en 2021 derrière Pogacar, a renoncé aux Strade Bianche, samedi, pour peaufiner sa préparation et "arriver en parfaite condition" sur Tirreno-Adriatico. Le leader de la formation Jumbo-Visma viendra prendre le rythme en vue de ses grands objectifs du printemps, le Tour des Flandres (2 avril) et Paris-Roubaix (9 avril).

La course débute ce lundi avec un chrono individuel de 11,5 kilomètres.



L'ordre de départ des principaux concurrents:

12h50 : Dylan Groenewegen (1er partant)

12h56 : Wout van Aert

13h07 : Fabio Jakobsen

13h35 : Tom Pidcock

14h10 : Dylan van Baarle

14h18 : Jasper Philipsen

14h33 : Jai Hindley

14h35 : Tiesj Benoot

14h46 : Adam Yates

14h52 : Biniam Girmay

14h58 : Aleksandr Vlasov

15h00 : Primoz Roglic

15h22 : Enric Mas

15h25 : Wilco Kelderman

15h27 : Mikel Landa

15h33 : Mathieu van der Poel

15h36 : Joao Almeida

15h40 : Filippo Ganna

15h43 : Valerio Conti (dernier partant)