Cyclisme : L'UCI autorise les systèmes intégrés de gestion de pression des pneus

L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé lundi avoir autorisé, depuis le 1er avril, les systèmes intégrés de gestion de la pression des pneus dans le cyclisme sur route professionnel. Ce procédé, réglementé à l'approche de Paris-Roubaix, pourrait notamment être utilisé pour améliorer le rendement sur des secteurs pavés ou non asphaltés.

"Le système de gestion de la pression des pneus est commandé par des boutons placés sur le guidon et utilise des valves mécaniques qui régulent le flux d'air entre le réservoir d'air et le pneu tubeless. Le système n'altère pas l'intégrité structurelle des roues et ne contient aucune pièce mobile ou compresseur", a dit l'UCI dans son communiqué, précisant que ce système était disponible à la vente pour les particuliers contre une somme avoisinant les 4.000 euros.