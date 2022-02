Cyclisme : L’Eurométropole Tour redevient le Circuit franco-belge

Les organisateurs du Cazeau Pédale de Templeuve ont annoncé vendredi à Tournai le partenariat nouveau avec la société Golazo, qui devient co-organisateur du Circuit franco-belge, qui se déroulera le 10 août.

Pour ponctuer le lancement du nouveau concept, les organisateurs templeuvois, qui ont évoqué "un tournant dans leur histoire", ont annoncé le retour à l’ancien nom de la course. L’Eurométropole Tour redevient donc le Circuit franco-belge dès 2022.

"Notre budget 2021 était de 170.000 euros et il était devenu de plus en plus difficile d’organiser la course", a expliqué Louis Couseart, président du Cazeau Pédale. "Nous avons pu finaliser une collaboration avec la société de marketing sportif Golazo pour cinq ans". Un second contrat pour une année renouvelable lie, par ailleurs, le Circuit franco-belge avec l’Exterioo Cycling Cup, ex-Coupe de Belgique dont le calendrier de 12 épreuves en 2022 s’étend désormais également aux Pays-Bas.