Cyclisme : Julian Alaphilippe souffre de côtes cassées, d’une omoplate cassée, mais aussi d’un hémopneumothorax

Quick-Step Alpha Vinyl a donné des nouvelles de l’état de Julian Alaphilippe qui a chuté ce dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège, mais aussi de Ilan Van Wilder.

Ilan Van Wilder et Julian Alaphilippe ont été victimes de chute ce dimanche lors de la Doyenne des classiques à plus de 80km/h. "Lors de l’incident, Ilan s’est malheureusement fracturé la mâchoire, dans une chute qui a vu une masse s’entasser au milieu du peloton, à 62 kilomètres de l’arrivée. Dans le même incident, le champion du monde Julian Alaphilippe a subi deux côtes cassées, une omoplate cassée et un hémopneumothorax. Son état est stable, mais devra être hospitalisé pour observation", a déclaré l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl via un communiqué.

Le bilan est donc lourd pour le champion du monde. Les deux fractures des côtes ont conduit à la perforation d’un poumon, ce qui explique pourquoi Alaphilippe ne pouvait plus respirer après sa chute.

Son indisponibilité n’est pas connue, mais le Français va devoir prendre le temps pour revenir. Son prochain grand objectif est le Tour de France qui s’élance le 1er juillet du Danemark, soit dans un peu plus de deux mois.

Alaphilippe a connu quelques chutes lors de ces deux derniers mois. Il a effectué un spectaculaire soleil lors des Strade Bianche début mars puis est de nouveau tombé, sans conséquence toutefois, dans la Flèche brabançonne le 13 avril.

Cette saison, le double champion du monde a connu une moindre réussite. S'il a gagné une étape du Tour du Pays basque, il n'a pu faire mieux que quatrième mercredi dans sa course-fétiche, la Flèche wallonne, qu'il avait remportée l'an dernier pour la troisième fois.