Cyclisme : Julian Alaphilippe ouvre sa saison au Tour de la Provence, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke présents

Julian Alaphilippe ouvrira sa saison jeudi au Tour de la Provence, a confirmé son équipe Quick-Step Alpha Vinyl lundi.

Le Français pourra ainsi montrer pour la première fois son second maillot arc-en-ciel. Le Tour de la Provence, qui s'étend jusqu'à dimanche, s'ouvre par un prologue de 7,2 km à Berre l'Etang et sera marqué surtout, quatre jours plus tard, par une étape en altitude proposant la montée de la Montagne de Lure (17.7km à un pourcentage moyen de 6%) empruntée par Paris-Nice dans ses éditions de 2009 et 2013.

Alaphilippe, 29 ans, deuxième l'an dernier du Tour de Provence (derrière le Colombien Iván Ramiro Sosa), avait conquis il y a cinq mois son deuxième titre de champion du monde de suite.

L'Italien Davide Ballerini, vainqueur de deux étapes l'an dernier sera aussi de la partie pour Quick-Step Alpha Vinyl de même que le Danois Kasper Asgreen, Dries Devenyns, Pieter Serry et les nouveaux venus chez Patrick Lefevere : Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke.