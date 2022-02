Cyclisme : Jan Hirt remporte le Tour d'Oman, la dernière étape pour Fernando Gaviria

L'édition 2022 du Tour d'Oman a été remportée par Jan Hirt. Le coureur de l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux devance Fausto Masnada (1'00'') et Rui Costa (1'16''). La dernière étape s'est disputée au sprint et a vu la victoire de Fernando Gaviria.

Fernando Gaviria (COL, UAE Team Emirates) a remporté au sprint la 6ème et dernière étape du Tour d'Oman. Le coureur colombien a devancé Kaden Groves (AUS, Team BikeExchange-Jayco) et Amaury Capiot (BEL, Arkéa Samsic). Mark Cavendish (GBR, Quick Step-Alpha Vinyl) a été gêné dans les 50 derniers mètres par un autre coureur de l'équipe UAE Team Emirates et n'a pas pu défendre ses chances. Gaviria signe son deuxième succès d'étape puisqu'il s'était déjà imposé lors de l'ouverture de ce Tour d'Oman.

Jan Hirt (TCH, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) s'adjuge lui le classement final de cette édition 2022. Le grimpeur tchèque avait construit son succès lundi, lors de l'avant-dernière étape (l'étape reine). Jan Hirt s'était imposé en solitaire, et avec des écarts, sur les pentes de la Green Mountain.