Cyclisme : Gravel Expe Série, une nouvelle façon de faire du vélo

Le gravel, c’est à la mode en ce moment. C’est un mélange entre vélo de route et vtt. Le gravel, c’est donc un vélo de route tout terrain utilisé aussi bien sur des routes asphaltées que sur des sentiers. C’est une discipline qui vient tout droit des États-Unis et qui émerge de plus en plus en Europe. Et Gravel Expe Série l’a bien compris et propose de vous plonger dans l’aventure pour 300 kilomètres.

Si vous êtes amateur de sensations fortes, de vélo et d’expéditions, Expe Series est fait pour vous. C’est un concept qui a été créé par Sport & Tourisme Promotion et Denali Outdoor Events. L’objectif, c’est de partir en expédition en gravel en autonomie complète. Les maîtres-mots sont plaisirs de l’aventure et dépassement de soi.

"Le concept d’Expe Séries, c’est proposer à nos participants de partir en expédition. Et nous, on va les aider, on va les encadrer avec des informations en amont de leur expédition, mais aussi pendant", explique Simon Trussard, l’un des organisateurs.

"On a décidé de faire une trace gravel parce que c’est une nouvelle discipline qui est en vogue. On a voulu permettre aux participants de profiter de la vitesse qu’offre le gravel sans devoir se confronter à des chemins trop techniques qu’on laisse plutôt à la pratique du VTT. En général, ce sont des traces qui ont été conçues pour dérouler, avoir une certaine vitesse, avancer dans son itinéraire sans pour autant devoir mettre le pied au sol et qui sont aussi faisables en étant chargé."