Cyclisme : Giro, Tour et challenge by la Vuelta, le programme gargantuesque d’Annemiek Van Vleuten

Une lassitude assez inhabituelle dans son chef. Le coup de mou moral n’a d’ailleurs pas duré bien longtemps. La reprise de l’entraînement a rapidement débuté et le plan initial d’un stage en Colombie a été respecté. C’est un euphémisme. La championne du monde d’Harrogate s’est attelée à ce qu’elle aime par-dessus tout : "bouffer des kilomètres". Presque jusqu’à l’indigestion. En décembre, elle a englouti 3322 bornes et près de 60000m de dénivelé positif en 130 heures de selle. De quoi se (re) bâtir une condition.



Mais au vu de ses objectifs 2022, il lui faudra une sacrée base pour enchaîner. Van Vleuten est annoncée au printemps au Strade Bianche, au Ronde à l’Amstel, à Roubaix et à Liège. Un apéritif avant un été sous le signe des grandes courses par étapes.



Double lauréate du Giro Donne (18 et 19), la gagnante du dernier Tour des Flandres tentera de reconquérir sa couronne, abandonnée ces dernières années à la désormais retraitée Anna Van der Breggen. Mais LE grand rendez-vous de son année se déroulera quelques semaines plus tard. La Néerlandaise voudra à coup sûr marquer l’histoire et inscrivant son nom en lettre d’or au palmarès du tout premier Tour de France femmes, organisé par ASO.



"Le Tour sera mon plus grand objectif de l’année, c’est sûr. J’aime les challenges et je vais courir les trois grands tours. Je suis impatiente de préparer ces courses avec mon équipe et les coureuses et le staff. Ce sera un grand objectif pour nous tous", a-t-elle confié.



Enchaîner les 10 étapes italiennes (1 au 10 juillet) avec les 8 jours de course dans l’Hexagone (24 au 31 juillet) en tout un mois, voilà donc le défi que s’est lancé "Mieke". Un challenge à sa mesure. L’Italienne Elisa Longo Borghini, l’une de ses concurrentes, estimait en décembre dans une interview à Cycling Weekly que le "doublé était possible pour une grande championne". Une catégorie à laquelle émarge clairement la N.1 mondiale.