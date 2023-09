Cyclisme féminin : le fossé se creuse entre les professionnelles du World Tour et le reste du peloton

Le cyclisme féminin a gagné en popularité et en visibilité ces dernières années. Mais entre les stars du peloton et leurs coéquipières, d'une part, et les cyclistes actives au niveau Continental (un échelon en dessous du World Tour) et ailleurs, d'autre part, le fossé se creuse et les inégalités, financières notamment, sont de plus en plus présentes.

Dans son rapport annuel, The Cyclists’ Alliance, la TCA, a scanné le peloton féminin et enquêté auprès des cyclistes professionnelles. 140 d'entre elles, issues de 31 pays différents et de 56 équipes différentes (53% d'entre elles évoluent au niveau Continental, 41% en World Tour), ont accepté de répondre. Un échantillon suffisant pour faire une photographie du peloton 2023.

Si tout n'est pas rose au sein du Women's World Tour (15 équipes, dont les grosses machines SD Worx, Lidl Trek, Canyon//SRAM Racing, UAE, Movistar...), la situation est bien plus compliquée encore au sein des équipes du niveau Continental (AG Insurance - Soudal Quick-Step, Lotto Dstny Ladies, Cofidis...), présentes aux 4 coins du monde.

D'après cette étude, 25% des cyclistes qui ont accepté de répondre à l'enquête ne touchent pas le moindre salaire, et en dehors du Women’s World Tour (où un salaire minimum de 32.100 € est fixé par l'UCI), 70% d'entre elles gagnent moins de 10.000 euros par an.

Une situation peu évidente, mais également précaire : près de la moitié d'entre elles (47%) dispose d'un contrat d'un an.

Elles sont également près de la moitié (46%) à compter sur le cyclisme comme unique source de revenus. Au niveau continental, elles sont plus de 3/4 (78% !) à avoir un deuxième job à côté de leur carrière de cycliste.

Le manque de sécurité financière est d'ailleurs la principale raison qui pourrait pousser les cyclistes à mettre un terme prématuré à leur carrière. Elles sont également nombreuses (35%) à se plaindre d'un manque de sécurité en course, ce qui pourrait les inciter à quitter ce sport qu'elles trouvent "trop dangereux".

Les priorités qu'elles souhaiteraient voir mises en avant après cette enquête ? Un salaire minimum pour toutes les cyclistes (63%) et de meilleurs protocoles de sécurité en course (58%). Ensuite, elles désireraient une présence encore plus grande des courses féminines en télévision (42%).