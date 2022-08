Cyclisme : Fabio Jakobsen champion d’Europe en ligne, Tim Merlier en bronze

Fabio Jakobsen est champion d’Europe ! Parmi les grands favoris, le Néerlandais a devancé le Français Arnaud Démare et Tim Merlier.

On attendait un sprint, la course a répondu aux attentes. Au bout d’un parcours de 209,5 kilomètres largement favorable aux sprinteurs, le suspense n’était pas très présent à Munich sur l’issue de la course en ligne : un emballage massif.

Dès le début de la course, deux coureurs tentent tout de même de faire mentir les pronostics en partant à l’avance : Silvan Dillier (Suisse) et Lukas Pöstlberger (Autriche). Quelques minutes plus tard, Olsian Velia (Albanie), Blerton Nuha (Kosovo) et Mantas Januškevičius (Lituanie) sortent pour revenir sur le duo de tête mais n’y arrivent pas. Pire, l’un après l’autre, ils ne parviennent pas à tenir le rythme et se font rattraper par le peloton.

Le temps passe, l’écart dépasse à peine les trois minutes et se stabilise plutôt autour de deux. Plusieurs coureurs tentent par la suite de ressortir dans la dernière difficulté de la journée, avec notamment Dries De Bondt et Matteo Trentin (Italie). Après plusieurs kilomètres un peu animés, ils sont finalement tous rattrapés, laissant le duo de tête comme seule "menace" pour le peloton.

À 46 kilomètres de l’arrivée, l’Allemand Pascal Ackermann l’un des concurrents sérieux pour la victoire, se prend une barrière lors d’un rétrécissement et chute au sol, sans emmener un autre coureur avec lui.

C’est finalement à 27 kilomètres du but que le duo de tête est repris logiquement par le peloton après une belle séquence durant laquelle les deux coureurs se sont serré la main après une longue journée passée à deux.

Sans surprise, tout se joue donc lors d’un sprint massif.

Tim Merlier est le premier favori à sortir du bois mais il lance de trop loin et se fait remonter par Fabio Jakobsen, qui s’impose plutôt tranquillement et Arnaud Démare, parti de trop loin.