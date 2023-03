Cyclisme : et si la domination Jumbo-Visma était une affaire de… bicarbonate de soude ?

En 2023, les cyclistes de la formation néerlandaise sont maintenant tous convertis au bicarbonate. "Ce système ouvre un nouveau monde pour certains de nos coureurs qui ne pouvaient pas utiliser le bicarbonate auparavant. Je pense que c’est vraiment devenu un grand changement et un gros avantage", poursuit Mathieu Heijboer. D’autant que le gel se marie très bien avec les cétones, autre produit contesté (mais à ce jour toujours autorisé) mais utilisé par l’équipe Jumbo.

Alors est-ce ce fameux gel qui fait toute la différence et qui explique la supériorité de van Aert et ses équipiers ? Peu probable… D’autant qu’au sein même de la Jumbo, un coureur ne serait pas converti. Et pas n’importe qui, un certain Jonas Vingegaard…

Placebo ou non, l’utilisation de ce gel magique à base de bicarbonate de soude vient surtout s’ajouter à toute une liste de gains marginaux et d’avancées technologiques. Comme l’expliquait récemment Axel Merckx dans l’un de nos podcasts, "Jumbo-Visma est un coup en avance au niveau de la préparation scientifique. Ils se préparent d’une manière ultramoderne, ils travaillent au niveau scientifique et de la nutrition depuis des années. Quand on rejoint cette équipe, la différence se voit directement. Les coureurs qui rejoignent cette structure ouvrent toujours grand les yeux quand ils arrivent tant le niveau d’expertise scientifique est poussé".