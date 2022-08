Cyclisme sur piste : première médaillé belge à Munich, Robbe Ghys décroche l'argent de la course aux points sur 40 kilomètres

Robbe Ghys est vice-champion européen de la course aux points sur 40 kilomètres en cyclisme sur piste ! Le Belge a totalisé 123 points contre 135 pour Benjamin Thomas, médaillé d'or. Le Néerlandais, Vincent Hoppezak complète le podium.

Champion d'Europe à Glasgow en 2018 sur la course à l'américaine (Madison) avec Kenny De Ketele, l'actuel sélectionneur, Ghys remporte ainsi la deuxième médaille européenne de sa carrière. Il s'agit de la première médaille de la Belgique dans cette 2e édition des championnats européens.

Plus tôt vendredi, la Belgique a pris la 6e place de la poursuite par équipes messieurs et Katrijn De Clercq a elle terminé 8e de la course scratch sur 10 km.