Cyclisme : Dstny nouveau sponsor de l’équipe Lotto à partir de 2023

Dstny sera le nouveau co-sponsor de l’équipe Lotto la saison prochaine, a annoncé l’équipe belge ce jeudi lors d’une conférence de presse. L’entreprise belge active dans le domaine des télécommunications va en effet remplacer Soudal.

Le fabriquant de mastics était co-sponsor principal de l’équipe belge du WorldTour depuis 2015. Il poursuivra sa collaboration avec Lotto jusqu’à la fin de la saison et devrait sponsoriser l'équipe Quick-Step à partir de la saison prochaine.

Comme le signalait la presse flamande en matinée, l’entreprise Dstny emploie environ 600 employés dans six pays différents. Plateforme de télécommunication en ligne, Dstny a déjà convaincu plus de deux millions d’utilisateurs et devrait permettre à l’équipe belge de disposer – avec l’apport conséquent de la Loterie nationale – un budget d’environ 17 millions d’euros en 2023, selon les estimations de Het Laatste Nieuws.

L'accord entre Lotto et Dstny est "valable jusqu'au moins 2024", a fait savoir la formation belge.