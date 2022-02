Cyclisme : Domenico Pozzovivo s’engage avec l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

L’équipe cycliste Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ajoute un 32ème coureur à son noyau. L’Italien Domenico Pozzovivo a signé un contrat au sein de la formation wallonne.

Domenico Pozzovivo était sans contrat depuis la disparition de l’équipe Qhubeka. À 39 ans, il se lance un nouveau (et dernier ?) challenge en rejoignant Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Le manager Jean-François Bourlart a confirmé et officialisé le transfert à la RTBF.

Pozzovivo a décroché 13 succès chez les professionnels. Sa plus belle ligne de palmarès est une victoire d’étape sur l’édition 2012 du Giro. Son dernier succès remonte à 2017, la 6ème étape du Tour de Suisse.

"Ce transfert arrive un peu tard car l’UCI a dû valider son passage chez nous", explique Jean-François Bourlart. "C’est un profil de coureur que nous n’avons pas beaucoup au sein de l’équipe. Il va pouvoir apporter son expérience et peut-être un résultat sur des courses comme le Tour d’Italie, Tirreno ou encore le Tour de Lombardie. On compte aussi sur lui pour les classiques ardennaises. J’ai toujours apprécié ce coureur. Nous avons aussi une bonne identité italienne au sein de l’équipe, avec quelques sponsors et aussi pas mal de coureurs italiens dans l’effectif", ajoute le manager Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.