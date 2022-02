Cyclisme : Déjà bien affûté, Caleb Ewan remporte au sprint la première étape du Saudi Tour

Après les victoires de Tim Wellens et d'Arnaud De Lie la semaine dernière au Challenge de Majorque, Lotto Soudal décroche donc son troisième succès de la saison.

La deuxième étape sera un peu plus relevée avec un parcours de 163,9km entre Taibah University et Abu Rakah et une arrivée en montée.

Il s'agit de la deuxième édition du Saudi Tour. L'an passé, la course n'avait pu avoir lieu. En 2020, l'Allemand Phil Bauhaus s'était imposé. Il est absent cette fois.