Cyclisme : Claudy Criquielion, du rêve de Montjuich au cauchemar de Renaix

Porte-drapeau du cyclisme wallon des eighties, le regretté Claudy Criquielion réalise son plus brillant fait d'armes en 1984 sur les hauteurs de Montjuich, à Barcelone, où il est sacré champion du monde à la surprise générale. Quatre ans plus tard, les Mondiaux se déroulent à quelques kilomètres de son village de Deux-Acren. Le Crique est plus motivé que jamais à aller chercher un deuxième maillot arc-en-ciel, quand un coup de coude du Canadien Steve Bauer l’envoie dans les barrières à quelques mètres de l’arrivée. L’air hagard, Claudy passe la ligne à pied, le coude en sang, en trainant son vélo disloqué. Une fin de course dramatique à revivre dans notre podcast " Un jour dans le sport ".