Cyclisme – Challenge de Majorque : Brandon McNulty premier vainqueur de la saison au Trofeo Calvià

Brandon McNulty (USA, UAE Team Emirates) a remporté la première course cycliste d'importance de la saison au Trofeo Calvià, première épreuve du Challenge de Majorque. Très costaud, l'Américain a levé les bras après une échappée solitaire de plus de 60 km. Brandon McNulty a devancé son équipier Joel Suter (SUI, UAE Team Emirates) et Vincenzo Albanese (ITA, EOLO-Kometa). Tim Wellens (BEL, Lotto Soudal) est le premier coureur belge, à la 4ème place.

Suite aux annulations du Tour Down Under (AUS) et du Tour de San Juan (ARG), la saison 2022 a donc commencé en Europe avec le Trofeo Calvià ce mercredi 26 janvier. La première épreuve du Challenge de Majorque réunissait un peloton assez intéressant avec notamment Alejandro Valverde (ESP, Movistar), Michael Matthews (AUS, Team BikeExchange-Jayco), Nils Politt (ALL, BORA-hansgrohe), Tim Wellens (BEL, Lotto Soudal) ou encore la jeune pépite belge Cian Uijtdebroeks (BEL, BORA-hansgrohe) qui disputait là, à seulement 18 ans, sa toute première course chez les pros. Philippe Gilbert (BEL, Lotto Soudal) devait lui aussi prendre le départ, mais il s’est ravisé et a préféré lancer sa saison sur le GP de la Marseillaise (30 janvier).

Quelques instants après le départ, un trio s’est dégagé du peloton : James Piccoli (CAN, Israel-Premier Tech), Mirco Maestri (ITA, EOLO-Kometa) et Pablo Alonso Montes (ESP, Electro Hiper Europa-Caldas). Ils resteront dans l’Histoire comme les premiers échappés de la saison 2022 de cyclisme. Malgré un écart qui est monté à plus de 7'00'', les fuyards sont contrôlés par les équipes Movistar et Lotto Soudal. Et à un peu plus de 70 km de l’arrivée, l’échappée matinale était déjà reprise.

Dans la foulée, quelques coureurs tentent de créer un nouveau mouvement de course. On y retrouve notamment trois coureurs belges : Tim Wellens (BEL, Lotto Soudal), Cian Uijtdebroeks (BEL, BORA-hansgrohe) et Kobe Goossens (BEL, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux).

Mais c’est surtout Brandon McNulty (USA, UAE Team Emirates) qui fait forte impression. Le coureur américain insiste et à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée, il se lance en solo à l’avant de la course.