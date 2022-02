Cyclisme : arrêt maternité pour Lizzie Deignan, lauréate de Paris-Roubaix

La Britannique Lizzie Deignan, lauréate du premier Paris-Roubaix Femmes l'an passé, manquera la saison 2022 pour donner naissance à un deuxième enfant, a annoncé mercredi son équipe Trek.

Deignan (33 ans) a prévu de revenir à la compétition en 2023.

Après son premier accouchement il y a trois ans et demi, la Britannique, née Armitstead et mariée à l'ancien coureur professionnel Philip Deignan, était revenue à un haut niveau en 2019.

"Nous avons toujours voulu avoir une grande famille et je pense que le moment est venu d'avoir un autre enfant", a déclaré Lizzie Deignan qui doit accoucher en septembre. "J'ai l'impression d'avoir encore beaucoup à donner d'un point de vue sportif".

"Ayant traversé le parcours d'avoir un bébé et de reprendre le sport, j'ai réalisé que c'était possible, et physiquement c'est en fait plus facile que prévu. C'est évidemment exigeant et stimulant pour votre corps, mais ce n'est certainement pas limitant", a estimé la Britannique, citée par sa formation qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024.

Deignan a évoqué aussi la première édition du Tour de France Femmes en juillet prochain: "Je ne pense pas qu'il y ait de moment idéal pour avoir un bébé. Tout comme il n'y a jamais de moment idéal pour prendre sa retraite ou se blesser. Il y a tellement de choses dans le sport qui pourraient vous faire manquer un événement et pour moi ce sont le Tour de France Femmes et les Jeux du Commonwealth cette année."