Cyclisme : Après l'accident de Bernal, Froome prône l'abandon des vélos de contre-la-montre

Sur sa chaîne YouTube, le cycliste britannique Chris Froome s'est dit favorable à l'abandon des vélos de contre-la-montre lors des courses cyclistes. Ces déclarations font suite à l'accident qu'a subi son ancien coéquipier Egan Bernal à l'entraînement. Celui-ci a percuté un bus à l'arrêt en Colombie, il y a trois semaines, alors qu'il roulait sur son vélo aérodynamique de contre-la-montre.

"Ces vélos ne sont pas faits pour rouler sur la voie publique", a expliqué Froome. "Mais nous devons pourtant le faire pour nous préparer aux contre-la-montre importants."

Le quadruple vainqueur du Tour de France avait lui-même lourdement chuté pendant la reconnaissance du parcours d'un contre-la-montre du Critérium du Dauphiné en 2019, projeté contre un mur par une rafale de vent tandis qu'il chevauchait son vélo de contre-la-montre. Il n'était plus parvenu à retrouver son meilleur niveau après cette chute.

"J'aime le contre-la-montre", a dit le Britannique. "J'y ai connu mes plus grands succès. Mais après un entraînement sur mon vélo de contre-la-montre et vu les récents événements, je pense qu'il serait mieux de rouler sur un vélo classique. S'il y a un contre-la-montre d'une heure au Tour, vous devez vous y préparer. Mais qui connaît des routes sur lesquelles vous pouvez rouler pendant une heure dans ces conditions particulières, sans autres usagers, panneaux de signalisation ou feux de circulation ? Cela n'existe pas dans le monde réel."

Chris Froome pense également qu'il serait plus équitable de laisser tout le monde rouler sur un vélo classique. "Il s'agirait alors plus de la qualité du cycliste, moins de l'aérodynamique et du travail en soufflerie", a conclu le coureur de la formation Israel - Premier Tech.