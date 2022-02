Cyclisme : analyse du départ de saison canon d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

L’an dernier, l’équipe avait dû attendre la mi-août pour totaliser quatre succès. En 2022, ce même total est atteint dès la mi-février. Est-ce une surprise ? "Non, ce n’est pas une surprise", répond Jean-François Bourlart. "On travaille sur la forme des coureurs depuis l’arrivée de notre manager de la performance Aike Visbeek. On établit des plans à l’année, coureur par coureur. Pour la première fois, on a aussi fait un stage en décembre. On a aussi engagé un entraîneur supplémentaire. Je pense que tout cela paie. On récolte les fruits de cette préparation différente".

"Avant, quand nous étions en D2 du cyclisme, on se disait : on va essayer de s’accrocher sur les classiques et ensuite on essayera de gagner à partir du mois de mai. Aujourd’hui, on travaille différemment et on réfléchit comme une équipe du World Tour. On va plus loin dans la planification et la recherche des détails. Et ça marche aujourd’hui".

"C’est vrai que, entre mi-août et mi-février pour décrocher quatre victoires, c’est un changement radical ! Mais on avait travaillé pour ça et on s’était fixé ça pendant l’hiver. On a des coureurs rapides comme Biniam Girmay, Alexander Kristoff, Gerben Thijssen ou Andrea Pasqualon. Ce sont des coureurs qui doivent gagner et prendre des points, ils en sont conscients et on a bien préparé ça. Et si on peut continuer à prendre des points sur les courses à étapes qui nous sont accessibles, alors ce sera une belle saison".

"J’explique ce début de saison canon par le travail", abonde Valerio Piva. "On sait que cette année il faudra aller chercher des points UCI partout et être présent. On est bien parti mais le tout est de pouvoir continuer car la saison est longue".