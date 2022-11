Cycle en Terre : semer les graines de l’autonomie alimentaire

Au gré des rencontres, le projet prend de plus en plus vie. Suite à un contact avec Bruno et Damien, Fanny Lebrun décide de créer une coopérative autour de ce projet. Ensemble, ils investissent, achètent du matériel et engagent deux personnes.

Aujourd’hui, Cycle en Terre c’est 228 coopérateurs et le même nombre de magasins qui revendent les semences. C’est aussi des personnes qui font vivre le projet au quotidien : 9 employés, 4 administrateurs et 7 maraîchers multiplicateurs de semence. Béatrice et Nicolas sont responsables des tests de germination, de la mise en sachet, de l’envoi des commandes et des contacts clients. Véronique s’occupe de la comptabilité alors qu’Emmanuelle et Bruno sont beaucoup plus sur le terrain afin de produire et trier les semences. Fanny et Christophe, quant à eux, s’occupent de la communication, du développement et de la gestion des sites internet.