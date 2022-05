Cyberwal : une nouvelle plateforme interuniversitaire wallonne dédiée à la cybersécurité

Fédérer l’ensemble des acteurs wallons actifs dans le domaine de la cybersécurité et répondre aux besoins de recherche, d’innovation et de formation en la matière : voilà l’objectif de Cyberwal.

La plateforme interuniversitaire a été officiellement lancée aujourd’hui par la Région wallonne et ses partenaires, dont Idelux-développement.

Sécurité digitale

Dans un contexte de digitalisation accrue de la société, la sécurité digitale est devenue une partie intégrante de la vie des citoyennes et des citoyens. Mais aussi, de celle des entreprises. Transport, énergie, santé, finances,… Pratiquement tous les secteurs dépendent d’infrastructures numériques. Et en cas d’attaque informatique, les conséquences financières et autres peuvent être dramatiques.

Les universités, les centres de recherche et de formations et la Région wallonne ont donc décidé d’unir leurs efforts contre les pirates informatiques. L’ambition, c’est de placer la Wallonie dans le top européen du secteur de la cybersécurité.

Savoir-faire wallon

Investir dans la cybersécurité a un coût. Mais celui-ci sera moindre que les pertes subies en cas de piratage. "Une cybersécurité réfléchie rapporte aussi d’un point de vue technologique et d’un point de vue juridique", souligne Axel Legay, fondateur de Cyberwal et professeur à l’Ecole polytechnique de l’UCLouvain. La Région wallonne dispose des talents nécessaires pour améliorer la lutte contre la cybercriminalité. Le but est également de stimuler la recherche et le transfert de technologies au profit de la société. Axel Legay insiste enfin sur l’importance des travailleurs hautement qualifiés dans ce secteur en plein développement.

Infos : www.cyberwal.be