Cybersécurité : TikTok est-il un outil d’espionnage ? Faut-il l'interdire ?

Sachant cela, faut-il bannir TikTok de son téléphone ? Peut-on en déduire que l’application est un outil d’espionnage au profit de l’État chinois ? On voit cela avec Axel Legay, professeur en cybersécurité à l’UCLouvain.

On sait que toute application ou matériel chinois doit rendre des comptes à l’État, si l’État chinois le demande

"Quand c’est une application ou du matériel chinois, il y a toujours une crainte d’espionnage et toujours très peu de possibilités de vérifier qu’il n'y en a pas.", explique d’emblée le spécialiste. Et pour TikTok en particulier, la crainte se situe au niveau des données personnelles. "On sait que toute application ou matériel chinois doit rendre des comptes à l’État, si l’État chinois le demande." Cela concerne aussi les données stockées en Europe car "par la loi chinoise on est supposé les envoyer".

Axel Legay rappelle que l’application (comme d’autres applications, ndlr) a accès à toute ce qu’on lui autorise. Parmi les données, on retrouve : le nom et prénom, le numéro de téléphone, parfois des informations bancaires, "ça peut être beaucoup de choses, parce qu’il y a beaucoup de choses que l’on peut faire sur TikTok. Ça peut être vos photos, vos contacts ami(e) s, votre carnet d’adresses". Des données qui permettent de "donner un certain nombre d’informations de profilage sur vous".

Notons que TikTok avait reconnu en novembre que certains employés en Chine pouvaient accéder aux données d’utilisateurs européens, et avait admis en décembre que des employés avaient utilisé ces données pour traquer des journalistes. Mais le groupe nie farouchement tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ses données.