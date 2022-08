Cybersécurité : Peiter Zatko, dit "Mudge", l’ancien hackeur qui accuse Twitter d’avoir caché des failles sécuritaires

Peiter Zatko estime agir pour le bien de l’entreprise, même après l’avoir quittée. "Je continue de remplir mon obligation à Jack [Dorsey, le PDG et fondateur de Twitter, ndlr] et à tous les utilisateurs de la plateforme, explique-t-il au Post. Je veux terminer le boulot que Jack m’a donné en me recrutant, qui est d’améliorer les choses."

De son côté, Twitter a réagi par le biais de sa vice-présidente de la communication, Rebecca Hahn. "M. Zatko a été renvoyé de Twitter il y a plus de six mois pour mauvaise gestion, et il semblerait qu’il cherche par opportunisme à nuire à Twitter, ses clients et ses actionnaires", a-t-elle déclaré.