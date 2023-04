Cybersécurité : du courriel malveillant à la demande de rançon, les entreprises face à des arnaques "de plus en plus sophistiquées"

Une sensibilisation du personnel bien utile, donc. Notamment via l’aide d’experts présents en entreprise. Pierre-Yves Millet a ainsi consulté Easi, une société spécialisée dans l’informatique basée à Nivelles. La boîte a engagé trois " hackers éthiques ". Ces as du clavier ont entre 23 et 29 ans. Leur job est de tester la vulnérabilité du système en interne et chez les clients en simulant des attaques. Maxime Lamarche, qui dirige cette équipe de pirates vertueux, explique des stratégies mises en place : " on va par exemple envoyer un faux mail. Pour ça, on va changer une lettre dans le nom de domaine. Le nom de domaine, c’est vraiment le nom de l’entreprise sur lequel on peut aller sur son site web, et on va envoyer un mail vers plusieurs personnes de l’entreprise avec un sujet spécifique ou non, et on va voir s’ils nous répondent et nous donnent des informations qu’ils ne devraient pas nous donner : nom d’utilisateur, mot de passe ou même simplement le projet sur lequel ils travaillent ".