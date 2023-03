Cybersécurité : "Beaucoup d’entreprises ne sont pas assez robustes" estime Axel Legay, professeur à l’UCL, spécialiste en cybersécurité

SMS, mails, internet, voici quelques-unes des portes d’entrées pour tenter de vous arnaquer. Des arnaques, des fraudes ou encore de l’espionnage. Le phénomène est devenu à ce point inquiétant que le conseil national de sécurité demande à l’ensemble des fonctionnaires fédéraux de ne plus utiliser l’application TikTok.

Sur le plateau de QR, Axel Legay, professeur à l’UCLouvain et expert en sécurité insiste sur un appel à la vigilance car selon lui, dans près de 80% des cas, la cause du problème est une erreur humaine.

Pour Axel Legay, il ne faut toutefois pas croire que les entreprises sont plus armées que les particuliers face à ces arnaques : "Des études démontrent que beaucoup d’entreprises ne se sentent pas concernées par la sécurité alors qu’elles ont par exemple des terminaux de paiements, des systèmes pour payer leurs employés à distance. Ces entreprises doivent donc s’inquiéter de leurs cybersécurités mais n’en sont pas suffisamment conscientes et donc pas suffisamment robustes. En Wallonie, beaucoup d’entreprises sont petites. Elles n’ont pas les moyens ni le personnel pour assurer leur cybersécurité et les hackers le savent".

Quant aux nombreuses cyberattaques qui surviennent notamment dans les institutions hospitalières, Axel Legay pointe une digitalisation et une mise en réseau effrénée : "On connecte des hôpitaux entre eux alors qu’ils n’ont pas toujours le même niveau de sécurité et on donne parfois à la première ligne comme les assistants administratifs ou autres, des outils digitaux qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment".