Cyberpunk 2077 : pic de joueurs grâce à la série Cyberpunk Edgerunners

Le jeu vidéo édité par CD Projekt Red et qui a connu un lancement chaotique montre des nouveaux signes de vie avec un record à plus de 85.000 personnes connectées en même temps sur le jeu (sur Steam), ce qui n’était pas arrivé depuis le premier mois du jeu.

Rappelons également que ces chiffres ne concernent que les joueurs PC et donc une fraction du nombre total de joueurs.

Dans une ancienne interview, Adam Kiciński, président de CD Projekt, déclarait que "Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu” et semble ne pas s’être trompé si l’on en croit les derniers chiffres. Avec un pic sur 24 heures de plus de 68.000 joueurs, cela signifie que Cyberpunk 2077 a eu plus de joueurs PC que FIFA 22 ou Elden Ring. Il reste tout de même bien en deçà de son pic historique d’il y a deux ans à 1.054.388 joueurs.