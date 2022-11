Cyberpunk 2077 : le premier DLC sera payant

Phantom Liberty, la première extension tant attendue de Cyberpunk 2077, ne sera pas proposée gratuitement aux joueurs. Le studio CD Projekt RED a annoncé la mauvaise nouvelle il y a quelques jours.

Peu importe si le lancement de Cyberpunk 2077 fut catastrophique. Le studio polonais pense à l’avenir du jeu, et cela passera par un Phantom Liberty, un premier DLC qui aura pour but de nous replonger dans la ville de Night City. Du moins pour tous ceux qui ont (logiquement) abandonné le titre depuis des mois.

Cette extension scénarisée ne devrait pas être proposée à bas prix. Beaucoup s’attendent à des prix plus élevés que les anciennes extensions du jeu The Witcher 3, qui étaient proposées entre 9,99 euros et 19,99 euros. “Traditionnellement, nos extensions sont moins chères que les jeux à plein prix”, annonce Radek Grabowski, directeur de la communication chez CD Projekt RED. Un rappel qui pourrait servir d’excuses pour vendre un DLC aux alentours d’une trentaine d’euros.