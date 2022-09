Cyberpunk 2077 : le DLC Phantom Liberty sera réservé aux consoles next-gen

L’annonce du DLC Phantom Liberty, tant attendu par les fans de Cyberpunk 2077, signé CD Projekt Red, avait été accueilli avec joie. Mais tous les joueurs ne pourront pas en profiter.

En effet, il semblerait que ce premier DLC fera l’impasse sur la PlayStation 4 et la Xbox One. L’extension ne sera donc disponible que sur PC et consoles next-gen. Phantom Liberty devrait être l’occasion de retrouver entre autres le personnage de Johnny Silverhand, interprété par Keanu Reeves.

Il faudra cependant attendre 2023 pour y jouer.