Cyberpunk 2077 : la mise à jour next-gen est disponible, voici à quoi ça ressemble

Les joueurs l’ont attendue cette mise à jour next-gen, et 14 mois après le lancement (catastrophique) du jeu, la voici enfin.

Du ray-tracing au programme

Après avoir redonné sa chance au titre de CD Projekt durant quelques heures ce mardi 15 février, on peut avouer que le studio polonais a fait du bon boulot. Certes, les développeurs ont pris leur temps, mais cela semble être un mal pour un bien.

Sur PlayStation 5, le jeu est plus rapide, avec des temps de chargement quasi inexistants, mais surtout plus beau. Le ray-tracing fait des merveilles, les graphiques sont enfin dignes de cette génération de console et dans l’ensemble, le jeu est bien plus fluide et plus agréable à parcourir. Petit bonus, Cyberpunk 2077 utilise (légèrement) les gâchettes adaptatives de la manette DualSense.

Voici des images du jeu capturées sur PS5 et Xbox Series X :