Le jeu de CD Projekt Red, qui a connu un lancement chaotique, est enfin “jouable.” L’occasion pour le studio polonais de passer à la vitesse supérieure.

Sur le compte Twitter dédié au jeu, on trouve le planning pour 2022, avec de nouvelles améliorations, et de nombreux projets liés à la série The Witcher (dont une version next-gen pour The Witcher 3, un spin-off de Gwent et le développement de The Witcher 4). Ce qui explique pourquoi le premier DLC de Cyberpunk 2077 n’arrivera pas avant 2023.