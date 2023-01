Cyberharcèlement : la chanteuse Hoshi est déçue par la lenteur et le manque d’efficacité de la justice française. Qu’en est-il en Belgique ?

L’article 150 de la Constitution, une loi qui "entrave" les poursuites ?

C’est parce que ces méfaits sur internet sont considérés comme un délit de presse que le bât blesse pour l’avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies.

En France, c’est le tribunal correctionnel qui est compétent en la matière.

Cependant en Belgique, l’article 150 de la Constitution, qui doit garantir la liberté d’expression et donc de la presse, conduit ces affaires de cyberharcèlement devant une cour d’assises avec un jury : "C’est très lourd et cher à organiser. C’est pour cette raison qu’on ne réunit pas des cours d’assises pour des affaires pareilles", détaille Etienne Wéry

"La cour d’assises, on la réserve principalement pour les crimes, etc. Or, à cause de l’article 150 de la Constitution, ces insultes en ligne sont considérées comme un délit de presse. Dans les faits, ces insultes ne sont pratiquement jamais punies. J’ai une quantité de dossiers dans lesquelles on a vraiment des milliers de messages. Et on sait parfaitement qui c’est, parce qu’ils s’en vantent. Et le cyberharceleur ne sera jamais puni."