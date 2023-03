Cybercriminalité : "Publier des infos sur les réseaux sociaux fait partie des droits fondamentaux"

Selon le Secrétaire d’État à la Digitalisation Mathieu Michel (MR), certains réseaux sociaux sont moins sécurisés que d’autres. Tik Tok serait ainsi plus dangereux que Facebook. "Tik Tok est détenu par Bytedance, entreprise chinoise qui est régie par le droit chinois. Et certains membres qui siègent au sein de cette compagnie sont des membres du parti communiste chinois", affirme-t-il. "Ce qui est interpellant, c’est la façon dont Tik Tok fonctionne. On installe une application sur notre téléphone qui s’intègre dans une série de données sur notre smartphone qui ne sont pas forcément celles que nous avions données à Tik Tok. Il peut s’agir du réseau wifi que nous avons consulté, aux mots de passe de ces réseaux, au micro… Facebook le fait aussi, mais dans une moindre mesure."