Cybercriminalité : les infractions constatées poursuivent leur hausse en 2021, selon les statistiques de la police

Conséquence de la levée progressive des mesures sanitaires, les enregistrements de faits de vol et d’extorsion ont à nouveau légèrement augmenté (+2,9%) en 2021, mais ils restent loin des chiffres observés avant la crise sanitaire. Les cambriolages dans les bâtiments ont même poursuivi la diminution amorcée depuis le début de la pandémie de coronavirus. Au total, 43.572 cambriolages dans des bâtiments ont été enregistrés en 2021, soit une diminution de 3,9% par rapport à 2020 et de 30,8% par rapport à 2019. S’agissant des cambriolages dans les habitations (34.140 faits ou tentatives enregistrés en 2021), un niveau historiquement bas a de nouveau été atteint.

Les autorités judiciaires entendent désormais s’attaquer aux violences sexuelles, décrites comme "une autre pandémie". En dix ans, elles sont en effet au plus haut, notamment au sein du couple (203 en 2021 contre 124 en 2011), dans les transports publics (517 en 2021 contre 336 en 2011) et dans les "lieux accessibles au public" (1334 en 2021 contre 1151 en 2011).

"Les statistiques des Centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles, qui sont actuellement mis en place dans toutes les provinces, montrent que la disposition des victimes à porter plainte augmente sensiblement", note le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. "Le prélèvement plus rapide des traces, au moyen de techniques avancées, facilite la charge de la preuve et se traduit par davantage de condamnations." Il rappelle que le nouveau droit pénal sexuel entré en vigueur le 1er juin prévoit "des peines plus sévères, de nouveaux éléments aggravants comme les piqûres, des définitions plus claires des infractions et une marge d’interprétation réduite".