Cybercriminalité en entreprise : "Un préjudice sur cinq dépasse 100.000 €"

Depuis la crise sanitaire, le nombre de fraudes sur internet ne fait qu’augmenter. En 2018, Statbel recensait 19.264 tentatives et faits avérés. En 2021, le nombre total de fraudes s’élevait à 38.186. Pire encore en 2022, on comptait déjà plus de 50.000 délits liés à la cybercriminalité… au premier semestre !

Selon Lisa Lombardi, conseillère entrepreneuriat et numérique à l’UWE, ces observations s’expliquent par la digitalisation, la hausse du télétravail et l’acquisition de matériel toujours plus connecté. "Au sein des entreprises, la cybercriminalité ne fait qu’augmenter. Nous sommes à environ 650 attaques sur des entreprises par semaine en Belgique. C’est un nombre qui est peut-être sous-estimé", affirme-t-elle. "Un préjudice sur cinq environ dépasse 100.000 €. Pour les petites PME, ce sont de grosses sommes."