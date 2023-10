Cyberattaque du CPAS de Charleroi : l’organisation du travail toujours impactée

Le 21 août dernier, le CPAS de Charleroi était paralysé par une cyberattaque de grande envergure. Une attaque classique comme celle vécue récemment par la ville de Liège ou le CHR de Namur.

A la clé une paralysie informatique totale. Il a fallu réagir vite et puis tout redémarrer à l’ancienne. Cette attaque aura des conséquences et il y aura un avant et un après tant au niveau des nouvelles procédures de back-up que des renforcements des protections d’accès au réseau pour les rendre le moins vulnérable possible en cas de nouvelle attaque. Le retour à la normale va prendre encore plusieurs mois.

En attendant, 2 mois plus tard, les papiers listing et les échanges de données via clés USB sont toujours d’actualité. Dans les différents services on s’est adapté pour continuer de remplir sa mission d’aide pour les bénéficiaires. Le reportage de Hugues Decaluwé.