Cyberattaque des hôpitaux Vivalia: toutes les consultations annulées lundi, un redémarrage par priorités

Toutes les consultations (sauf exceptions qui seront directement communiquées aux patients) sont annulées ce lundi dans les hôpitaux de l'intercommunale de soins de santé Vivalia, victime durant la nuit de vendredi à samedi, d'une attaque informatique de "grande ampleur" qui a entraîné le blocage de 200 serveurs et 1500 ordinateurs. Les opérations d'urgence, qui ne nécessitent pas le laboratoire seront elles maintenues.

"Les équipes ont travaillé hier soir jusque 22h, a communiqué la direction, en collaboration avec la cellule interfédérale de cyber sécurité, ce qui a permis d'identifier le moyen par lesquels les hackers se sont infiltrés dan le système".

Un ordre de priorité a été fixé pour le redémarrage des activités qui fonctionnent en ce moment au ralenti, de façon "manuelle":

D'abord le laboratoire,

puis la radiologie,

et ensuite le dossier patient informatisé

Il n'y a pas de planning précis établi, un point sera fait au quotidien sur l'évolution de la situation.

Toutes les communications coupées

La cyberattaque a été décelée samedi peu avant 3h30 du matin. Très rapidement, il a été décidé de prendre des mesures d'urgence pour empêcher la propagation du virus informatique. Toutes les communications internet avec l'extérieur ont été coupées, de même que les ordinateurs et serveurs attaqués, tous tournant sous le système d'exploitation Windows

La cyberattaque a des conséquences sur le fonctionnement des hôpitaux mais celles-ci semblent rester gérables. "Les services vitaux des hôpitaux sont préservés", rassurent les responsables de Vivalia.

Selon le docteur Pascal Pierre, directeur général aux affaires médicales, "tous les appareillages des unités de soins intensifs fonctionnent, de même que les appareils de dialyse. Les appareils des blocs opératoires sont également fonctionnels, tout comme les urgences et les appareils de coronarographie". La centrale téléphonique générale des hôpitaux de Vivalia n'est en revanche plus accessible, mais les numéros directs permettant d'atteindre tel ou tel service le sont.

Les deux services hospitaliers "les plus impactés" par la cyberattaque sont la radiologie et le laboratoire.

L'origine de la cyberattaque et les motivations des pirates informatiques n'ont pas encore pu être éclaircies à ce stade. Pour l'heure, Vivalia n'a pas reçu de demande de rançon. Toujours à ce stade, rien n'indique que des données personnelles de patients ou résidents de maisons de repos ont été dérobées. "A priori, cette attaque était destinée à paralyser notre activité", estime Yves-Henri Serckx.

Plusieurs hôpitaux victimes de cyberattaques

Ces dernières années, plusieurs hôpitaux wallons ont été victimes de cyberattaques, comme le Centre hospitalier de Wallonie picarde de Tournai (ChWapi), début 2021, ou la clinique André Renard à Herstal, en 2019. Dans certains cas, une demande de rançon de 5000 euros par serveur informatique avait été réclamée.

Vivalia regroupe notamment six sites hospitaliers, une polyclinique, quatre maisons de repos et maisons de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques et trois crèches, situés en province de Luxembourg.