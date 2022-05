Cyberattaque chez Vivalia : une digitalisation trop rapide pourrait expliquer la "fragilité" des hôpitaux, selon un specialiste

Qu'il s'agisse du Centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) à Tournai en janvier 2021, de la Clinique Saint-Luc à Bouge en octobre de la même année, de l'Hôpital Saint-André de Tielt en janvier de cette année, plus récemment, de Vivalia en province de Luxembourg ou encore du CHU de Liège en début de semaine, les cyberattaques semblent toucher de plus en plus les centres hospitaliers du royaume.

Il ne faut pas croire que seuls les hôpitaux se font attaquer

Si ces attaques ne sont pas l'apanage du secteur des soins de santé, les hôpitaux semblent, malgré tout, être une cible privilégiée. Pour le secteur des soins de santé, le phénomène n'est pas totalement neuf, mais, une digitalisation de plus en plus rapide pourrait expliquer que les hôpitaux se transforment en cibles de choix pour les hackers.

"Il ne faut pas croire que seuls les hôpitaux se font attaquer. D'autres grands groupes à travers le monde subissent la même chose. Tout ce qui change, ce sont les moyens de pression. Les données personnelles ne sont pas les seuls types de données sensibles. Mais il faut bien reconnaître que les structures publiques comme les hôpitaux constituent une cible de choix pour les hackers. Surtout depuis ces dernières années, où les hôpitaux se digitalisent beaucoup. On leur demande de se digitaliser de plus en plus vite et cela conduit bien souvent à certains manquements ou oublis en matière de protection", explique Axel Legay, professeur à l'Ecole polytechnique de l'UCLouvain et spécialiste en cybersécurité.

Virus infiltré dans le système

Pour l'expert, cette vitesse peut expliquer certaines failles dans les systèmes de sécurité. "Vous savez, quand on donne aux techniciens seulement quelques mois pour assurer toute la sécurité d'un secteur, pour le commun des mortels ça peut paraître beaucoup, mais quand on analyse cela d'un point de vue des ingénieurs informatiques, c'est très peu. Il y a énormément de travail. Les informaticiens travaillent énormément, mais ils restent des êtres humains avec des limites. Mais de toute façon, il faut se dire que le risque zéro n'existe pas et que cela peut arriver à n'importe qui."