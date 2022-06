Cyberattaque chez Vivalia : un résultat courant déficitaire de plus de neuf millions d’euros

L’intercommunale des soins de santé Vivalia a fait le point mardi sur sa situation financière à l’occasion de son assemblée générale qui se tenait à Bertrix (province de Luxembourg).

Vivalia clôture l’année 2021 avec un résultat net positif de 216.090 euros. Le résultat courant de l’intercommunale poursuit quant à lui sa baisse pour atteindre un déficit de 9.693.521 euros. Soit une diminution du résultat de plus de sept millions d’euros par rapport à 2019. Au niveau du secteur hospitalier, celle-ci est notamment liée à une augmentation des charges de l’ordre de 30 millions, dont sept millions d’euros supplémentaires en charges salariales et sociales à la suite des indexations de 2020 et 2021. Ces chiffres sont toutefois compensés par un résultat exceptionnel relatif aux exercices antérieurs pour le secteur hospitalier de près de 10 millions, nuance l’intercommunale.

"Les perspectives 2022 s’avèrent être relativement pessimistes, en raison notamment de l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie, ainsi que de l’impact supplémentaire qu’engendrera la cyberattaque dont Vivalia a été victime en mai 2022", poursuit l’intercommunale.