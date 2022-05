Cyberattaque chez Vivalia : les points d'entrée de la cyberattaque identifiés

"Toutes nos données essentielles semblent protégées. Seules les données administratives auraient été impactées", souligne Yves Bernard, directeur général de Vivalia. "Nous travaillons désormais à la restauration de nos systèmes, mais nous ne voulons pas commettre la même erreur que certaines infrastructures avant nous et redémarrer trop tôt, au risque d'être de nouveau attaqués. Il faudra encore quelques jours avant que les systèmes vitaux - laboratoire, radiologie et dossiers patients informatisés - puissent redémarrer. En attendant, radiologie et laboratoire fonctionnent en mode dégradé", poursuit M. Bernard.