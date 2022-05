Cyberattaque chez Vivalia : l'intercommunale demande à la population d'être patiente

L'intercommunale des soins de santé Vivalia poursuit le travail afin de rétablir ses structures informatiques paralysées par une cyberattaque depuis le 14 mai dernier.

Les premiers ordinateurs sans connexion extérieure ont été installés durant le weekend dans les services jugés prioritaires, a fait savoir l'intercommunale lundi matin. Ces PC sont équipés d'un logiciel permettant de consulter et compléter le dossier médical de chaque patient ayant pu être récupéré.

"Le volet informatique de la gestion de cette crise évolue favorablement et nous permet de tendre progressivement vers un redéploiement des activités, mais nous continuons de fonctionner en mode dégradé et nous demandons à la population d'être patiente et de nous aider en suivant les recommandations que nous formulons."

Parmi ces recommandations, l'intercommunale demande à l'ensemble de la population de ne pas se rendre aux urgences de ses hôpitaux sans un motif sérieux. Les personnes bénéficiant d'un suivi médical doivent quant à elles continuer à se présenter sur place conformément à leur rendez-vous.

Environ 6300 consultations étaient programmées cette semaine, précise le gestionnaire des hôpitaux de la province du Luxembourg. Certaines d'entre elles pourront avoir lieu, comme celles justifiées par l'état du patient ou un suivi médical, sur avis du médecin concerné. Les opérations non-urgentes restent annulées, sauf exception, ainsi que les examens en radiologie/scintigraphie.

L'intercommunale assure que les factures des fournisseurs seront honorées et que les salaires du mois de mai et les primes d'avril pourront être versés, de même que les honoraires des prestataires indépendants.

Un call center est accessible à 24h/24 et 7j/7 au 0800/35.168.