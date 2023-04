Cyber Streaming Awards : première remise de prix pour les acteurs du streaming en Belgique !

Mais alors, qu’est-ce qui cloche en Belgique ? Bien qu’il n’y ait pas de cause précise qui fasse l’unanimité, on peut donner quelques pistes quant à la difficulté de créer ce type d’écosystème dans notre plat pays…

Le manque d’intérêt politique est clairement un gros point noir du streaming et de l’Esport en Belgique. Aucun statut n’est prévu par la loi pour protéger les streamers, les créateurs de contenus et encore moins les joueurs Esport. Sachant que la plupart des acteurs de ce milieu ont commencé entre 15 et 18 ans, il est extrêmement difficile de les protéger juridiquement et encore moins de leur permettre la signature de contrats ou l’encaissement de cashprize à cet âge (plusieurs champions du monde sur Rocket League le sont à moins de 16 ans par exemple). Ce manque de facilité administrative fait que la plupart des talents se dirigent vers la France pour les Francophones ou vers les Pays-Bas pour les Néerlandophones dès qu’ils veulent concrétiser leur situation et cette fuite des talents nous est préjudiciable forcément en Belgique.

Le manque de culture Esport en Belgique. Alors qu’en France on peut remplir Bercy pour une compétition de Trackmania (un jeu relativement niche), que Katowice accueille des milliers de personnes chaque année pour du CSGO ou Starcraft, nous n’avons pas en Belgique ces événements rassembleurs annuels. La culture de la LAN et de ces tournois professionnels n’est pas dans le code génétique Belge. La Louvard Game de Charleroi par exemple n’a réussi à accueillir que quelques dizaines de spectateurs malgré ses 8 années d’existence, les LAN comme la Gameforce à Bruxelles sont plus des "salons du jeu vidéo" que des LAN. Et malheureusement, le spectre de la Charleroi Esport pèse encore lourd dans les têtes des investisseurs qui y ont perdu gros…