Cyber-arnaques : un piège pour tous

Chacun d’entre vous a déjà été victime de tentatives d’hameçonnage : " J’ai reçu un faux mail de b-post " ; " J’ai commandé un chemisier sur internet et je n’ai rien reçu " ; " Ma prétendue banque m’a téléphoné car il y a des transactions suspectes sur mes comptes " ; " J’ai reçu un sms et j’ai cliqué sur le lien "…

Avec le développement du digital, les arnaqueurs deviennent de plus en plus inventifs et créatifs. Ils font en sorte que vous participiez, sans le savoir, à votre propre dépouillement.

Pour mieux comprendre ce phénomène en vogue, Investigation a rencontré des victimes et des arnaqueurs.

Pour que vous puissiez distinguer le vrai du faux, l’équipe d’Investigation va tenter de vous éclairer.

